Giletti: "Lei è uno pericoloso". Tutto vero: in studio finisce malissimo (Di martedì 14 marzo 2023) «Qualcuno mi aveva sconsigliato di ospitarlo in studio, perché è uno pericoloso. Ma io voglio ascoltarla». Massimo Giletti introduce così Pasquale Nello Valitutti, l'anarchico che dice di condividere parole e gesti del compagno di lotta Alfredo Cospito. A Non è l'Arena i telespettatori sono abituati a guardare negli occhi "l'orrore". Nella sua declinazione più seria (lo spaccato della vita quotidiana del boss latitante Messina Denaro) e in quella per così dire più faceta (le ospitate estreme dei vari guru no vax). Ma la presenza di Valitutti, oggettivamente, risulta indigesta. Il combattente riafferma con inquietante tranquillità le sue posizioni: «Se fossi stato al posto di Alfredo sì, avrei sparato anche io». Parole di fronte alle quali Francesco Storace e Gianluigi Paragone trasecolano. «Lei non può pensare che sia normale andare a ...

