Gigi D’Alessio si racconta: “Non sono un put*aniere. Scuse alle mie ex non ne devo. I figli? Ho sbagliato, li ho viziati” (Di martedì 14 marzo 2023) Cantautore, produttore, attore, musicista. Non servivamo noi per dirlo, certamente, ma è bene sottolinearlo: Gigi D’Alessio è un artista a tutto tondo. 56 anni compiuti da poco e una carriera che la metà basterebbe. Reduce dal successo di The Voice Senior e The Voice Kids, D’Alessio si è raccontato al Messaggero, parlando di vita professionale e privata. Di Gigi, infatti, si è raccontato non solo dei dischi venduti, ma anche di cronaca rosa, essendo papà di 5 figli (avuti da 3 donne diverse). “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un putt*niere“, ha detto. Poi ha ammesso di aver commesso degli errori: “Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Cantautore, produttore, attore, musicista. Non servivamo noi per dirlo, certamente, ma è bene sottolinearlo:è un artista a tutto tondo. 56 anni compiuti da poco e una carriera che la metà basterebbe. Reduce dal successo di The Voice Senior e The Voice Kids,si èto al Messaggero, parlando di vita professionale e privata. Di, infatti, si èto non solo dei dischi venduti, ma anche di cronaca rosa, essendo papà di 5(avuti da 3 donne diverse). “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Nonmai stato un putt*niere“, ha detto. Poi ha ammesso di aver commesso degli errori: “Con i, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho ...

Italia - Inghilterra a Napoli, non c'è tempo per il villaggio azzurro. E niente inno per D'Alessio Nei giorni scorsi era filtrata anche l'ipotesi che Gigi D'Alessio potesse cantare l'Inno Nazionale Italiano prima del match. Ma la richiesta, sempre secondo Fanpage, non sarebbe partita dalla FIGC, ... Terzo scudetto del Napoli, Gigi D'Alessio: 'Farei un concerto gratis per la mia città' Le eccezionali performance del Napoli continuano a far sognare i tifosi e in città già fremono i preparativi per un'eventuale festa scudetto: si pensa anche ad un concerto gratis di Gigi D'Alessio , uno dei cantanti più amati dal popolo partenopeo. Ad anticiparlo è stato lo stesso artista nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero . Napoli verso lo scudetto, Gigi D'...