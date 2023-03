Gianmarco primo eliminato al serale di Amici? Stroncato da un prof: “Deve uscire prima” (Di martedì 14 marzo 2023) In questi giorni ad Amici hanno formato le tre squadre che si sfideranno al serale. Ieri Emanuel Lo ha giudicato i ballerini degli altri team ed è stato molto duro, soprattutto con Gianmarco Petrelli. Secondo il coreografo il ballerino dovrebbe essere tra i primi eliminati del serale. Critiche anche per Ramon, che secondo Emanuel manca di presenza e forza. “Vorrei analizzare le altre squadre, partirei con quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ramon è un ballerino che fuori dal suo – parlo della parte classica e di tutte le variazioni – ha molti punti deboli, tanti punti deboli. Non ha caso si è ripreso la maglia di questo serale solo alla terza sfida che era una variazione. I suoi punti deboli sono ben definibili, sono l’espressività, che non ho mai nascosto, la parte del movimento che è basico, ... Leggi su biccy (Di martedì 14 marzo 2023) In questi giorni adhanno formato le tre squadre che si sfideranno al. Ieri Emanuel Lo ha giudicato i ballerini degli altri team ed è stato molto duro, soprattutto conPetrelli. Secondo il coreografo il ballerino dovrebbe essere tra i primi eliminati del. Critiche anche per Ramon, che secondo Emanuel manca di presenza e forza. “Vorrei analizzare le altre squadre, partirei con quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ramon è un ballerino che fuori dal suo – parlo della parte classica e di tutte le variazioni – ha molti punti deboli, tanti punti deboli. Non ha caso si è ripreso la maglia di questosolo alla terza sfida che era una variazione. I suoi punti deboli sono ben definibili, sono l’espressività, che non ho mai nascosto, la parte del movimento che è basico, ...

