Giacomo Leone a SuperNews: “Voto 8+ all’atletica italiana. Per crescere? Investire sulle regioni. Gli atleti di alto livello oggi guadagnano bene” (Di martedì 14 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Nella settimana che porterà alla Maratona di Roma, la testimonial di Maratoneta SuperNews Antonella Cottone ha intervistato per conto della redazione di News.Superscommesse una leggenda dello sport italiano e del mondo della corsa: Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York del 1996, nonché ultimo italiano ed atleta europeo a vincere la corsa più lunga della Grande Mela. Leone ha parlato dell’imminente grande evento nella Capitale e del momento che sta vivendo l’atletica leggera italiana. Antonella: “Che Voto dai al movimento italiano dell’atletica leggera attuale? E quali sono le ricette per crescere ancora?”Giacomo: ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Nella settimana che porterà alla Maratona di Roma, la testimonial di MaratonetaAntonella Cottone ha intervistato per conto della redazione di News.Superscommesse una leggenda dello sport italiano e del mondo della corsa:, vincitore della Maratona di New York del 1996, nonché ultimo italiano ed atleta europeo a vincere la corsa più lunga della Grande Mela.ha parlato dell’imminente grande evento nella Capitale e del momento che sta vivendo l’ca leggera. Antonella: “Chedai al movimento italiano dell’ca leggera attuale? E quali sono le ricette perancora?”: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galliandrea4 : @Giancky26 Io, lo insulterei volentieri, così ogni tanto, come il leone con gazzella di Aldo, Giovanni e Giacomo, m… - _SuperNews_ : In vista della #MaratonadiRoma la nostra testimonial Antonella Cottone ha avuto il piacere e l'onore di intervistar… - giacomo_darrigo : La “presentazione” dei protagonisti de “Il buono, il brutto, il cattivo”: uno degli incipit più belli di sempre del… - mariella_leone : @fattoquotidiano @nicolaborzi @salvini_giacomo È per coprire questi costi che io, che mi sono fatta i lavori a casa… - FraLauricella : ???#Film in??#tv #cinema in #televisione 15,15 Cine34 Fuga da Reuma Park con Aldo, Giovanni e Giacomo, Silvana Falli… -