Giacomo Crosa: 'Fosbury? A Città del Messico nel 1968 avevo davanti un Picasso' (Di martedì 14 marzo 2023) Eravamo coetanei, entrambi del 1947. Due dilettanti, due giovani alla ricerca di un futuro sulla pedana della finale olimpica del salto in alto, a Città del Messico. Quel 20 ottobre del 1968 cominciai ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 marzo 2023) Eravamo coetanei, entrambi del 1947. Due dilettanti, due giovani alla ricerca di un futuro sulla pedana della finale olimpica del salto in alto, adel. Quel 20 ottobre delcominciai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Crosa: “Io e #Fosbury a Città del Messico nel 1968: avevo davanti un Picasso” - persifal78 : A Città del Messico nel '68 #Fosbury 'con il suo salto in alto illogico e pericoloso rivoluziona l'atletica leggera… - and_cap_ : RT @gippu1: Addio a Dick Fosbury, una colonna dello sport mondiale, medaglia d'oro in un'Olimpiade leggendaria per l'atletica e non solo. C… - CREANTO7 : @ExiledRomanista Ci stupì tutti. Era al Messico 1968. Olimpiadi indimenticabili si diceva di un atleta che saltava… - weimaster : RT @gippu1: Addio a Dick Fosbury, una colonna dello sport mondiale, medaglia d'oro in un'Olimpiade leggendaria per l'atletica e non solo. C… -