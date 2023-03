Gf Vip | Oriana Marzoli e il gesto in diretta che indigna i fan che accusano anche Signorini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - fanpage : La “Reina” Oriana Marzoli è la prima finalista del #GfVip. La Vippona merita questo traguardo per essersi distinta… - ParliamoDiNews : Gf Vip il confronto tra Daniele e Luca su Oriana - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nervi tesi tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis: i due concorrenti del GF VIP nel corso della puntata hanno litigato animatam… - zazoomblog : Nikita sotto attacco la furia di Oriana e Giaele dopo la diretta del GF Vip: “Non mi deve dare neanche il buongiorn… -

...Marzoli e Luca Onestini . L'influencer venezuelana è infatti convinta che il fatto di dire in diretta al Grande Fratellodi sentirsi isolata , sia stata solo una strategia per farsi ben ......si esibiscono per prenotarsi un posto in finale GRANDI SORPRESE 'Grande Fratello', le emozioni della puntata TANTI AUGURI Fotogallery - Al 'GfVip' casa in festa per il compleanno di...Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, diversi telespettatori si sono lamentati per l'atteggiamento tenuto daMarzoli nei confronti di Nikita Pelizon . Dopo il confronto tra le due concorrenti, infatti, la modella di origine ...

"Grande Fratello Vip", tutti in festa per il compleanno di Oriana Marzoli TGCOM

“È il tuo compleanno, cosa dovevo fare” chiede a sua volta il VIP, dicendosi tranquillo fino a quando non iniziano a litigare e la causa delle loro discussioni, secondo il… Leggi ...Nonostante la tregua e la pace ritrovata, sembra che la VIP non riesca a fidarsi dell'ex schermitrice e teme di essere provocata ...