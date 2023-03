Gf Vip, Edoardo Donnamaria commuove: «Ci siamo scelti, ti amo». La risposta di Antonella spiazza tutti (Di martedì 14 marzo 2023) La prima parte della puntata di lunedì 13 marzo è stata tutta dedicata ad Antonella Fiordelisi e al dolore provato dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip di Edoardo Donnamaria.... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) La prima parte della puntata di lunedì 13 marzo è stata tutta dedicata adFiordelisi e al dolore provato dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip di....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - 361_magazine : - infoitcultura : Il videomessaggio di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi al GF VIP 7 - tuttopuntotv : Il videomessaggio di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi al GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #donnalisi #drojette… - riccardoaq : Ahhhh adesso finalmente ho capito Micol è nella casa perché è l’ex di Edoardo ???? cercavo di trovare nella sua persona la parola “VIP” #GFVIP -