“GF VIP” 7 | sorpresa per Antonella nel cuore della notte | cosa ha fatto Edoardo

(Di martedì 14 marzo 2023) News Tv.“GF VIP” 7. Ieri, durante la puntata del “GF VIP” 7, è stato festeggiato il compleanno diFiordelisi, protagonista di questa settima edizione del reality show. La moed influencer ha ricevuto unada parte del papà, che, anche se a distanza, ha potuto festeggiare il compleanno con lei. Le sorprese, però, non sono finite per. Nel, infatti, ha ricevuto un altro regalo di compleanno, stavolta da parte diDonnamaria. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, critiche perFiordelisi eDonnamaria: “Sembra una sceneggiatura” Leggi anche: “GF VIP” 7, nuova lite accesa tra ...

E' stata una notte davvero magica per Antonella Fiordelisi che al termine della puntata del Grande Fratello Vi p andata in onda ieri, lunedì 13 marzo, ha ricevuto un'altrada Edoardo Donnamaria che si è tornato fuori dalla Casa monito di un megafono facendole gli auguri con tanto di fuochi d'artificio . Antonella è corsa in giardino insieme a tutti i gieffini ...Antonella ovviamente è rimasta molto felice per laricevuta e, nonostante non nasconde che un po' se lo sarebbe aspettato un regalo del genere da parte degli autori, le ha fatto piacere ...... dall'armadio di Onestini si va in suite, ci hanno fatto passare Oriana per la'. Poi ... Cosa c'è realmente dietro Questa ultima edizione del Grande Fratello, ormai agli sgoccioli, rischia ...

Gf Vip, sorpresa per Antonella Fiordelisi: la dedica di Edoardo Donnamaria Today.it

