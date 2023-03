Gf Vip 7 | quarantunesima puntata | eliminato Andrea Maestrelli che ha il biglietto di ritorno e rientra in Casa! I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 marzo 2023) Sì è appena conclusa ladi Gf Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle fedelissime opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha tenuto incollati i fan affezionati al programma. In studio anche l’ormai fissa presenza di Giulia Salemi che si è occupata della parte social del programma. Laè iniziata con il resoconto degli ultimi giorni, in particolare i giorni dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Questi infatti non sono stati giorni per niente facili per Antonella Fiordalisi che ha sofferto molto la lontananza. L’ex Vippone però è tornato a farsi sentire, urlando in piena notte con il megafono fuori i cancelli di Cinecittà, per manifestare tutto il suo amore. Anche questa sera, in occasione del compleanno della fidanzata, Edoardo ha pensato di mandarle un ...