GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 41 | Pane | amore e… Ipocrisia

(Di martedì 14 marzo 2023) Ragazzi anche la quarantesima puntata l’abbiamo vista, dai manca poco e il supplizio è finito. Con la nuova linea data dai piani alti di Mediaset siamo passati da “Arancia meccanica” a “Tutti insieme appassionatamente”. Non esiste la via di mezzo, ora solo clip di peace and love. Ho faticato da matti a stare sveglia ieri sera, perché 3 ore di programma incentrate su Antonella e Oriana non me le meritavo. Compivano gli anni entrambe, una lunedì e l’altra martedì e quindi si è parlato praticamente solo di loro. Ammetto che la clip su Antonella vedova afflitta mi ha fatto molto ridere. Penso sia stata la prima clip in 6 mesi in cui la Fiordelisi non mi ha dato sui nervi. Tavassi quando la imitava nel confessionale è stato pazzesco e anche quando imitava Brad, il marito di Giaele, mi ha fatto troppo ridere! Se Tavassi fosse sempre così lo amerei. Insomma per festeggiare Oriana e Antonella ...