“GF Vip 7”, il padre di Antonella Fiordelisi finisce nella bufera: cosa ha detto alla figlia (Di martedì 14 marzo 2023) News Tv. È stata senz’altro una puntata ricchissima quella di ieri del “Grande Fratello Vip”. In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi, scattato alla mezzanotte di martedì 14 marzo 2023, la produzione del reality show di Canale 5 ha voluto fare una sorpresa speciale all’influencer campana. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto invitare nuovamente Stefano Fiordelisi, che in questi mesi si è fatto spesso notare per la sua attività social. In più occasioni il papà di Antonella non ha risparmiato tweet pungenti e lunghi sfoghi: tutto per difendere la sua adorata figlia. Il suo ingresso nel loft del «GF Vip 7» però ha suscitato clamore per un motivo specifico. leggi anche: “GF Vip 7”, Nicole Murgia: chiarimenti sul “van gate” e sul ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 marzo 2023) News Tv. È stata senz’altro una puntata ricchissima quella di ieri del “Grande Fratello Vip”. In occasione del compleanno di, scattatomezzanotte di martedì 14 marzo 2023, la produzione del reality show di Canale 5 ha voluto fare una sorpresa speciale all’influencer campana. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto invitare nuovamente Stefano, che in questi mesi si è fatto spesso notare per la sua attività social. In più occasioni il papà dinon ha risparmiato tweet pungenti e lunghi sfoghi: tutto per difendere la sua adorata. Il suo ingresso nel loft del «GF Vip 7» però ha suscitato clamore per un motivo specifico. leggi anche: “GF Vip 7”, Nicole Murgia: chiarimenti sul “van gate” e sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vip___era : RT @_soleilandia_: Daniele: “Ascolta tuo padre, che tra l’altro sono io” VI PREGO ?? #oriele - Vip___era : RT @_soleilandia_: Daniele: “Sono venute fuori delle foto dove c'era tua mamma, te e un ragazzo” Oriana: “Mio padre” Daniele: “Ma no non è… - ADelleNotizie : Antonella Fiordelisi rivede il padre al Gf Vip 7: è bufera #gfvip #gfvip7 #nikita #incorvassi #tavassi #donnalisi… - andreastoolbox : Gf Vip, Oriana Marzoli in lacrime per il padre: 'Non so dirgli ti voglio bene' #Vip, #Gf #Oriana #in #Marzoli ??????? - Gina35415084 : RT @virgivirgivivi: Antonella Fiordelisi rivede il padre al Gf Vip 7: è bufera -