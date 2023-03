Gf Vip 7, i dubbi di Nikita Pelizon su Giaele De Donà: “Deve dire la verità, è lei che non si avvicina e…” (Di martedì 14 marzo 2023) Continuano gli alti e bassi tra Giaele de Donà e Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon. Ieri sera infatti a scatenare l’ennesima discussione, la nomination fatta dal volto di Pechino Express ai danni della De Donà. A detta di Oriana è stato un gesto meschino e insensato. Aver tirato fuori, a detta sua, la questione delle foto è stato un modo per passare da vittima. La Marzoli infatti in occasione del suo compleanno ha radunato tutti i Vipponi per scattare delle foto ricordo. A detta di Oriana, Nikita non avrebbe voluto partecipare. Ma Giaele, confidandosi con Micol Incorvaia, avrebbe sostenuto il contrario. Ovvero che sarebbe stata la sudamericana a non aver gradito la presenza della Pelizon. Una volta svelati gli altarini, con la nomination di ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023) Continuano gli alti e bassi tradee Oriana Marzoli contro. Ieri sera infatti a scatenare l’ennesima discussione, la nomination fatta dal volto di Pechino Express ai danni della De. A detta di Oriana è stato un gesto meschino e insensato. Aver tirato fuori, a detta sua, la questione delle foto è stato un modo per passare da vittima. La Marzoli infatti in occasione del suo compleanno ha radunato tutti i Vipponi per scattare delle foto ricordo. A detta di Oriana,non avrebbe voluto partecipare. Ma, confidandosi con Micol Incorvaia, avrebbe sostenuto il contrario. Ovvero che sarebbe stata la sudamericana a non aver gradito la presenza della. Una volta svelati gli altarini, con la nomination di ...

