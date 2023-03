Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese c’è un legame molto intenso. Sanremo 2024? Ci andrei di corsa!” (Di martedì 14 marzo 2023) Ginevra Lamborghini è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip 7. Dall’esperienza all’interno della Casa andando a ritroso fino alla sua infanzia, la ragazza si è raccontata a cuore aperto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola oggi. Ginevra ha raccontato come ha ricevuto la proposta di entrare nel Reality da parte del conduttore, Alfonso Signorini: Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il Gf. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto. Ginevra ha poi rivelato quale sia stato il momento più bello nella Casa: Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. E ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023)è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip 7. Dall’esperienza all’interno della Casa andando a ritroso fino alla sua infanzia, la ragazza si è raccontata a cuore aperto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola oggi.ha raccontato come ha ricevuto la proposta di entrare nel Reality da parte del conduttore, Alfonso Signorini: Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il Gf. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto.ha poi rivelato quale sia stato il momento più bello nella Casa: Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. E ...

