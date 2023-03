Gf Vip 7 | Edoardo Tavassi dolci parole per le sue ex | la reazione di Micol Incorvassi è spiazzante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 14 marzo 2023)preso di mira dalla sua fidanzata: tutto nasce dal racconto delle sue relazioni passateè entrato nella casa del Grande Fratello Vip quando il programma era ormai iniziato da tempo, ma possiamo definirlo senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più importanti di questa edizione. Il suo intento appena mette piede nella casa è quello di trovare una moglie e madre dei futuri pargoli: quando lo dichiara i toni sono ironici e nessuno ci avrebbe mai giurato che, in realtà, in quella casa la sua anima gemella c'era:Incorvaia. Nonostante un inizio burrascoso per alcune confidenze diad Antonella e Donnamaria che hanno fatto infuriare, la relazione tra gli ...