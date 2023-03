Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi con urla e fuochi d’artificio per il suo compleanno: la reazione della Vippona (Di martedì 14 marzo 2023) Nel corso della quarantunesima puntata del Gf Vip andata in onda ieri sera, Antonella Fiordelisi ha ricevuto un video messaggio da Edoardo Donnamaria in occasione del suo compleanno. L’ex Vippone, squalificato lo scorso giovedì, non era presente in studio, ma ha voluto far comunque far sentire alla sua fidanzata tutto il suo amore attraverso dolcissime parole: Ciao piccola mia del mio cuore, faccio questo video solamente per te perché so quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto, ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buon compleanno perché so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi posso dire che siamo stati in grado di rovinarle praticamente tutte. Ma noi siamo sempre stati così. Siamo sempre stati tanto passionali, bravissimi poi a fare pace. Mi ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023) Nel corsoquarantunesima puntata del Gf Vip andata in onda ieri sera,ha ricevuto un video messaggio dain occasione del suo. L’ex Vippone, squalificato lo scorso giovedì, non era presente in studio, ma ha voluto far comunque far sentire alla sua fidanzata tutto il suo amore attraverso dolcissime parole: Ciao piccola mia del mio cuore, faccio questo video solamente per te perché so quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto, ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buonperché so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi posso dire che siamo stati in grado di rovinarle praticamente tutte. Ma noi siamo sempre stati così. Siamo sempre stati tanto passionali, bravissimi poi a fare pace. Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - IsaeChia : #GfVip 7, Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi con urla e fuochi d’artificio per il suo compleanno: la… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Altra sorpresa di compleanno per Antonella Fiordelisi: dopo la puntata del GF VIP, Edoardo Donnamaria le ha urlato parole d’am… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi: 'Ci siamo scelti dalla prima settimana' - CarlaRanieri3 : Donnamaria sei stato un grande !!! #donnalisi #gfvip #edoinstudio -