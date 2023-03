Gf Vip 7, ecco gli ascolti della quarantunesima puntata (Di martedì 14 marzo 2023) È andata in onda ieri sera la quarantunesima puntata del Gf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l’eliminazione di Andrea Maestrelli, rientrato però nella Casa grazie al biglietto di ritorno. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori Il Commissario Ricciardi, la fiction di successo con Lino Guanciale. Chi ha vinto la sfida di ascolti? ecco tutti i dati auditel pubblicati come di consueto da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 13 marzo 2023, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 3.621.000 spettatori pari al 19.7% .Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 marzo 2023) È andata in onda ieri sera ladel Gf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l’eliminazione di Andrea Maestrelli, rientrato però nella Casa grazie al biglietto di ritorno. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori Il Commissario Ricciardi, la fiction di successo con Lino Guanciale. Chi ha vinto la sfida ditutti i dati auditel pubblicati come di consueto da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 13 marzo 2023, su Rai1 la secondafiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 3.621.000 spettatori pari al 19.7% .Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha ...

