Gesù ‘sbanca al botteghino a arriva su Netflix’

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo decenni di cinema cristiano noioso e/o mosso dal proselitismo, nessuno si sarebbe mai aspettato che nel 2023 una serie TV sulla vita dipotesse destare l’interesse del grande pubblico. Invece, stavoltaha sbancato aled è approdato su Netflix. The Chosen, la serie dei record vista da 110 milioni di persone è partita nel 2018 come il progetto audiovisivo più finanziato della storia del crowdfunding, è diventata un fenomeno sui social media fino ad esplodere, l’anno scorso, sul mainstream. A novembre e febbraio, alcuni episodi sono stati proiettati nelle sale dei paesi anglosassoni, un risultato già fuori dell’ordinario per una serie, che ha poi superato ogni aspettativa battendo gli incassi di Ticket to Paradise, commedia romantica con George Clooney e Julia Roberts. La stampa internazionale non poteva che ...