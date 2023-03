Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Germania sotto shock. Hanno confessato l'omicidio della 12enne Luise,le due ragazzine di 12 e 13 anni, inizialmente so… - francobus100 : Germania, morta a 12 anni in un bosco: Luise uccisa da due coetanee. Le bambine confessano: hanno usato un coltello… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Germania sotto shock. Hanno confessato l'omicidio della 12enne Luise,le due ragazzine di 12 e 13 anni, inizialmente so… - FrancoScarsell2 : Germania sotto shock. Hanno confessato l'omicidio della 12enne Luise,le due ragazzine di 12 e 13 anni, inizialmente… - Tg3web : Un terribile omicidio scuote la Germania. Luise, 12 anni, è stata trovata morta in un bosco poco lontano da casa. D… -

la ragazza di 19 anni rimasta ferita nell'incidente a Carignano , nel Torinese. I medici dell'... Argomenti torino Video del giorno, 12enne uccisa da due coetanee: le immagini della ...... in. Intanto nell'est dell'Ucraina continua lo stillicidio quotidiano di morti e feriti ... èsul colpo.Luise , 12 anni, era scomparsa sabato scorso. Il suo corpo senza vita, 'con numerose ferite da taglio', è stato ritrovato domenica in un bosco in . Due giorni dopo, gli inquirenti hanno annunciato che ...

Germania, 12enne trovata morta: due coetanee confessano l'omicidio Sky Tg24

Il suo corpo senza vita, «con numerose ferite da taglio», è stato ritrovato domenica in un bosco in Germania. Due giorni dopo ... Per gli inquirenti non ci sono altre persone sospettate per la morte ...Un delitto scioccante ha sconvolto la cittadina di Freudenberg, in Germania, nei pressi di Coblenza. Da giorno i genitori della 12enne Luise F. vivevano col fiato sospetto, aspettando notizie della fi ...