Germania | due coetanee accusate dell’omicidio della dodicenne Lousie F uccisa in un bosco

(Di martedì 14 marzo 2023) Sono due ragazze di 12 e 13 anni le principali sospettate nelle indagini per l’omicidio di Luise F. , laritrovata morta a Freudenberg, vicino a Coblenza, domenica scorsa, come riportano i media tedeschi. La polizia, al momento, ha confermato solo che alcuni giovani, coetaneivittima, sono stati interrogati nell’ambito delle indagini, spiegando che in questi casi è una “procedura normale”. Il corpoè stato ritrovato domenica vicino a una pista ciclabile in Renania-Palatinato, al confine di stato con la Renania Settentrionale-Vestfalia. Le autorità hanno annunciato ieri che la ragazza è stata vittima di un omicidio. Oggi si terrà una conferenza stampa sull’accaduto. Per oggi è atteso anche l’esito dell’autopsia. Luise F. è stata vista l’ultima volta sabato scorso intorno alle 17:30 a ...

