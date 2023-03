Germania, 12enne uccisa a coltellate: due coetanee confessano l’omicidio (Di martedì 14 marzo 2023) Hanno confessato le due ragazzine rispettivamente di 12 e 13 anni dopo il ritrovamento del corpo della 12enne Luise F. uccisa a coltellate nella giornata di Sabato 11 Marzo 2023 in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa in una conferenza stampa ufficiale congiunta dal procuratore capo, Mario Mannweiler, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Hanno confessato le due ragazzine rispettivamente di 12 e 13 anni dopo il ritrovamento del corpo dellaLuise F.nella giornata di Sabato 11 Marzo 2023 ina Freudenberg, vicino Coblenza. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa in una conferenza stampa ufficiale congiunta dal procuratore capo, Mario Mannweiler, ... TAG24.

Orrore in Germania, uccisa una 12enne: le ombre su due ragazzine C'è una svolta nel caso della dodicenne uccisa in Germania, a Freudenberg, vicino Coblenza. Stando a quanto riporta l'agenzia stampa tedesca Deutsche Presse - Agentur (dpa), due ragazzine - una di 12 e l'altra di 13 anni - sono sospettate dell'omicidio. Germania, omicidio di una 12enne. Confessano due coetanee Secondo gli inquirenti Luise è stata uccisa con numerose coltellate. Non si conoscono ancora le motivazioni. Germania, 12enne trovata morta: due coetanee confessano l'omicidio Svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenne Luise F. uccisa in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. La bambina è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa. Le due ragazzine avrebbero confessato il crimine. Due ragazzine accoltellano un'amica 12enne AGI - Due studentesse hanno confessato di aver accoltellato a morte una dodicenne in Germania in un caso che ha sconvolto il Paese, lo annuncia la polizia. La vittima, nota solo come Luise, è stata trovata morta. Choc in Germania, Luise 12enne uccisa: due coetanee hanno confessato Una bambina di 12 anni è stata trovata morta ieri nei pressi di Freudenberg, sul confine tra i Land tedeschi Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Luise F. era scomparsa nel pomeriggio di sabato.