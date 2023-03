Germania, 12enne trovata morta in un bosco vicino casa. Sospetti su due coetanee (Di martedì 14 marzo 2023) In Germania due ragazzine di 12 e 13 anni sono sospettate dell’omicidio della coetanea Luise F., anche lei 12enne, trovata morta domenica in un bosco non lontano da casa, a Freudenberg, un piccolo comune vicino Coblenza, nella Renania-Palatinato. La svolta nelle indagini, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, sarebbe arrivata per il ritrovamento vicino al corpo di Luise di un oggetto appartenente a una delle due ragazzine. La 12enne scomparsa in Germania ritrovata in un bosco vicino casa La bambina era scomparsa sabato, dopo essere stata da un’amica. Il corpo è stato ritrovato domenica, dopo una intensa ricerca da parte di numerose squadre di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Indue ragazzine di 12 e 13 anni sono sospettate dell’omicidio della coetanea Luise F., anche leidomenica in unnon lontano da, a Freudenberg, un piccolo comuneCoblenza, nella Renania-Palatinato. La svolta nelle indagini, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, sarebbe arrivata per il ritrovamentoal corpo di Luise di un oggetto appartenente a una delle due ragazzine. Lascomparsa inriin unLa bambina era scomparsa sabato, dopo essere stata da un’amica. Il corpo è stato ritrovato domenica, dopo una intensa ricerca da parte di numerose squadre di ...

