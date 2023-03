Genova | morto il manager musicale Vincenzo Spera | investito da uno scooter mentre attraversava la strada

Leggi su tpi

(Di martedì 14 marzo 2023) Travolto da unola: ècosì il promoter, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi. L’incidente è avvenuto ieri sera ain corso Magenta. Il 69enne, presidente dal 2011 dell’Associazione nazionale dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, Assomusica. Dopo l’impatto con il mezzo che lo ha travolto,è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 e portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino in codice rosso. Era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, nonché membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Aveva fatto esibire in Italia artisti internazionali come ...