Genova | investito da uno scooter sulle strisce pedonali | muore noto imprenditore salernitano

(Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia adove unè stato travolto e ucciso da unomentre attraversava la strada. Nella notte è venuto a mancare Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Secondo quanto riporta TgCom24, l’incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione, in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto della città genoana. Spera aveva 70 anni. Soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato all’ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto al punto di rianimo del pronto soccorso. Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato ...