Genova | è morto il presidente di Assomusica | Vincenzo Spera | lo ha investito una moto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incidente a Genova: morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica - Assomusica : RT @RaiNews: L'imprenditore era stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Vani i tentativi di rianimarlo https:… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: INVESTITO DA UNO SCOOTER A GENOVA: MORTO LO STORICO MANAGER MUSICALE VINCENZO SPERA. UNA VITA DA PROMOTER.NEL CORSO DE… - rep_genova : Genova, è morto il presidente di Assomusica Vincenzo Spera: è stato investito da uno scooter [di Michela Bompani, M… - Enric0Chessa : Vincenzo Spera morto a Genova, il presidente di Assomusica è stato investito da una moto - Il Fatto Quotidiano -

TicketOne esprime il profondo cordoglio di tutta la societa' e vicinanza alla famiglia di Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica e fondatore di Duemila Grandi Eventi,perche' investito da una moto. Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne, ha espresso 'profondo dolore per la prematura scomparsa di Vincenzo Spera, Presidente di ...Il mondo della musica italiana, soprattutto quella dal vivo, per la quale era un'icona, piange Vincenzo Spera, il produttore e manager delle rockstar,ieri sera, travolto da uno scooter a, nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Spera è mancato all'ospedale San Martino. E' in gravi condizioni anche il conducente della moto, un ...... è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove èal punto di rianimo del ... Era stato nominato anche ambasciatore dinel mondo dal sindaco Marco Bucci. Il cordoglio del ...

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Il presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi Vincenzo Spera è morto la scorsa notte a Genova. Spera in serata era stato investito da una moto in corso ...70 anni, nato a Salvitelle (SA), aveva lavorato con i più grandi artisti del mondo dello spettacolo, soprattutto nella sua città d’adozione, Genova ...