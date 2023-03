Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, le pagelle di CM: Gudmundsson ingrifato, Dragusin ci ha preso gusto: GENOA-COSENZA 4-0 Martinez SV: salvato… -

Commenta per primo- COSENZA 4 - 0 Martinez SV: salvato dalla trasferta ad undal riposo nell'unico tiro calabrese. Per il resto si gode lo spettacolo e l'ennesimo cleen sheet casalingo. Bani 6: serata di ...Commenta per primo Nervoso, espulso e sconfitto, José Mourinho potrà tirare undi sollievo: almeno per questa stagione non incontrerà più Davide Ballardini, la sua bestia ...in cui l'ex...Ma anche undi sollievo e un grazie a Barreca che all'ultimo secondo ha respinto in ... E mercoledì aspetta ilalla Domus per la partita della possibile svolta: un'occasione per accorciare ...

Genoa, sospiro di sollievo per Gilardino: Haps disponibile col Brescia Calciomercato.com

Martinez SV: salvato dalla trasferta ad un sospiro dal riposo nell’unico tiro calabrese. Per il resto si gode lo spettacolo e l’ennesimo cleen sheet casalingo. Bani 6: serata di ordinaria amministrazi ...Genoa e Cagliari si equivalgano, qualche occasione e qualche rimpianto da entrambe le parti per l'equilibratissimo 0-0 ...