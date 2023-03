(Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia del comune fa già discutere: dopo quattro ritardi in un mese, scatta la multa da 50 euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martinaquellal1 : avere genitori ritardatari cronici è una delle cose più irritanti che ci possa essere -

'Nella strada è previsto ora un senso unico molto funzionale, ma questo ha portato a fare in modo che molti, tra gli operai della Rolfo e iche accompagnano i figli a scuola, ...liberali temevano un po' tutto, a cominciare dalla partecipazione (verranno, non ... milletrecento adesioni, Digos allertata per trattenere isotto i portici di via Hoepli. Ma il ...Ma per ici sarà comunque un margine per recuperare l'importo spettante. Qualora la ... - le modifiche attinenti all'eventuale separazione dei; - i criteri di ripartizione dell'...

Genitori ritardatari nel mirino: ecco che cosa accade a Como ilGiornale.it

Il nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia del comune fa già discutere: dopo quattro ritardi in un mese, scatta la multa da 50 euro ...L’ipotesi è al vaglio del Comune: il nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia la vedrebbe scattare dopo quattro ritardi mensili ...