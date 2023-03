GDF Salerno | sequestrati 300 accessori con marchio contraffatto | un denunciato

(Di martedì 14 marzo 2023) Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha sottoposto a sequestro circa 300per telefonia, tra cui caricabatteria, cavetti uso ed auricolari, riportanti lidel noto brand “Apple”, nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino. Considerata l’ottima fattura, si è resa necessaria una specifica perizia per constatare le sottili differenze con quelli originali, riferite alle modalità di packaging, cioè di confezionamento e di presentazione della merce, alla riproduzione dele del logo. I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro ed è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica diper il titolare dell’attività commerciale per le ipotesi di reato ...

