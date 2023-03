Gasparri difende la Roma | “Sta subendo di tutto | troppi errori arbitrali contro i giallorossi”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Il senatore Maurizio, grande tifoso della, ha parlato degli episodidubbi subiti dai, nel corso delle ultime partite di campionato. Queste le sue parole all’Adnkronos: “Del derby non si parla, la scaramanzia viene prima di. Però possiamo passare del passato, naturalmente, e allora bisogna evidenziare che stiamodi. Potevamo essere al secondo posto con 53 punti, e invece abbiamo persola Cremonese e il Sassuolo; il Var non ha visto il fallo che ha scatenato la reazione, gravissima, di Kumbulla e quindi niente rigore; Mourinho squalificato per la storiaccia con il quarto uomo. Insomma stiamodie questo è quanto”. SportFace.