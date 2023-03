Gasdotto Nord Stream, Putin annuncia il ritrovamento di antenna bomba (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin torna a parlare del sabotaggio al Gasdotto Nord Stream, avvenuto nel settembre del 2022 vicino all’isola danese di Bornholm. E stavolta dice di avere delle prove del danneggiamento. Putin: “Trovata antenna di ordigno esplosivo” Il Presidente russo, in una intervista alla tv Rossiya-1, ribadisce come un oggetto simile ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente della Federazione Russa Vladimirtorna a parlare del sabotaggio al, avvenuto nel settembre del 2022 vicino all’isola danese di Bornholm. E stavolta dice di avere delle prove del danneggiamento.: “Trovatadi ordigno esplosivo” Il Presidente russo, in una intervista alla tv Rossiya-1, ribadisce come un oggetto simile ... TAG24.

