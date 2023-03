Gas, prezzo ridiscende ad Amsterdam e chiude a 48,8 euro al MWh (Di martedì 14 marzo 2023) Rientrata l'impennata di venerdì scorso (+21,5% a 53 euro per MWh), il prezzo del gas è tornato a scendere al Ttf di Amsterdam.Il future in scadenza ad aprile 2023 è calato del 7,675% a 48,8 euro per MWh. Giù anche i contratti con consegna a maggio, scesi del 7,296% a 49,060 euro per MWh. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) Rientrata l'impennata di venerdì scorso (+21,5% a 53per MWh), ildel gas è tornato a scendere al Ttf di.Il future in scadenza ad aprile 2023 è calato del 7,675% a 48,8per MWh. Giù anche i contratti con consegna a maggio, scesi del 7,296% a 49,060per MWh.

