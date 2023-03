(Di martedì 14 marzo 2023) Chiusura in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno chiuso la seduta con un tonfo del 10,89%...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Gas crolla a 44,2 euro (-10,9%) tra scorte alte e clima mite - fisco24_info : Gas crolla a 44,2 euro (-10,9%) tra scorte alte e clima mite: L'inverno potrebbe essere superato con gli stoccaggi… - iconanews : Gas crolla a 44,2 euro (-10,9%) tra scorte alte e clima mite - missypippi : @Gusti_Mauri Se crolla anche il mito delle banche svizzere siamo veramente alla canna del gas... - marcocorvo : La butto là, ma se il prezzo del gas scende il merito è del governo, il ftsemib che crolla è colpa del governo? -

Chiusura in forte calo per il prezzo delsul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno chiuso la seduta con un tonfo del 10,89% a 44,18 euro. Sulle quotazioni pesano ...Sul fronte energeticoil prezzo delad Amsterdam ( - 8,9% a 45,2 euro) mentre continua il periodo di debolezza del petrolio, con il brent che scambia a 80 dollari al barile ( - 0,9%) e il ......8 milioni di edifici in cerca di incentivi per la riqualificazione di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste Direttiva case green, stop agli incentivi fiscali per le caldaie adi Giuseppe Latour ...

Gas crolla a 44,2 euro (-10,9%) tra scorte alte e clima mite - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Chiusura in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno chiuso la ...La Borsa di New York ignora il taglio di Moody's dell'outlook sugli istituti di credito degli Stati Uniti da "stabile" a "negativo". Il prezzo del gas torna a 44 euro dopo impennata di venerdì. Euro s ...