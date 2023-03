Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Vince la libertà di espressione. Gary Lineker è stato reintegrato alla BBC dopo la sospensione per aver criticato l… - pisto_gol : In un Paese serio succede | Regno Unito, caos alla Bbc: calciatori e dipendenti boicottano le trasmissioni sportive… - Corriere : Augurano su Twitter al figlio di bruciare vivo e Lineker attacca Musk: «È accettabile?» - FutbolDaltonico : RT @rulajebreal: Vince la libertà di espressione. Gary Lineker è stato reintegrato alla BBC dopo la sospensione per aver criticato la polit… - carminecapoccia : RT @rulajebreal: Vince la libertà di espressione. Gary Lineker è stato reintegrato alla BBC dopo la sospensione per aver criticato la polit… -

'La Bbc melliflua e romantica esiste solo nell'immaginazione', un po' come mamma Rai. 'Il suo fondatore era un simpatizzante di Hitler e Mussolini' BBC TV presenterprepares to broadcast inside the make - shift television studio ahead of the English FA Cup quarter - final football match between Leicester City and Manchester United (Photo by Oli ...Storico aforisma di: "Il calcio Si gioca undici contro undici e alla fine vincono i tedeschi". Va cambiato: "La televisione È la Bbc ma alla fine vinco io". Due giorni di squalifica, sanzione mai ..., ex campione di calcio, da metà degli anni '90 è commentatore e presentatore sportivo tra i più amati: da moltissimi anni conduce la trasmissione Match of the Day , una sorta di Domenica ...

Gary Lineker attacca Elon Musk su Twitter dopo le minacce al figlio George Corriere della Sera

La tv pubblica britannica costretta al passo indietro dopo l’ondata di sostegno giunta a tutela dell’ex calciatore e ora conduttore del programma di calcio di punta. Al centro della vicenda la contest ...Gary Lineker, appena reintegrato dalla Bbc dopo la sospensione avvenuta in seguito allo scontro con il governo inglese, attacca il proprietario di Twitter Elon Musk per tutelare il figlio George ...