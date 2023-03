Garattini smonta le fake news sulle droghe | “Sono tutte dannose La cannabis causa danni cerebrali”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 marzo 2023) «È vero che le». E decidere di legalizzare «cosiddette leggere come la» è «un brutto messaggio che si dà ai giovani. Dobbiamo educare. Io nonper le forme di condanna o per la prigione, se non per gli spacciatori, ma sul fronte dei consumatori dobbiamo educare e fare campagne, a partire dalle scuole, e un po’ dappertutto. Cosa che non facciamo». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Silvio, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, commentando il dibattito che si è acceso dopo le parole pronunciate dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenuto a un evento della Commissione Stupefacenti delle Nazioni ...