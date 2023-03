Gambe gonfie, vene ingrossate: soffre anche il cuore - Salus (Di martedì 14 marzo 2023) La malattia venosa cronica (MCV) è sempre più diffusa, caratterizzata da un alterato ritorno del sangue al cuore dalla periferia. Spesso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) La malattia venosa cronica (MCV) è sempre più diffusa, caratterizzata da un alterato ritorno del sangue aldalla periferia. Spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: GEL TONIFICANTE PER GAMBE STANCHE E GONFIE - missNormaJane : @Kaiser__Franz 9 mesi di emorroidi, gambe gonfie, nausea, reflusso, prurito, insonnia, siamo al travaglio, dolori a… - PProibite : @GaiaDior @RSpettacolari @ClubTroie @italianguy469 @Tettegrosse1 @verde112233 @spettacolari @tetteadvisor… - Nonsprecare : Le migliori ricette per un gel rinfrescante fatto in casa, contro le gambe fiacche - hometaehun : domani sera mi metto a farmi una pressomassaggio appena chiudo il negozio, ho le gambe più gonfie di non so cosa, aiuto maledetto ciclo -