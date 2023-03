Galeone: «La Juventus rischia la Serie B, l’inchiesta è pesantissima» (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex allenatore napoletano, Giovanni Galeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, tornando a parlare del caso plusvalenze che coinvolge la Juventus. In particolare, si è soffermato su quella che è la seconda inchiesta avviata nell’ambito specifico, proiettandosi verso lo scenario meno favorevole per il club torinese. Di seguito le parole di Galeone sul caso Juventus: «La seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Ritengo che i bianconeri rischino concretamente la Serie B». Le indagini per la questione stipendi proseguiranno fino a fine marzo proprio quando è fissata, lunedì 27 presso il Tribunale di Torino, l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex allenatore napoletano, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, tornando a parlare del caso plusvalenze che coinvolge la. In particolare, si è soffermato su quella che è la seconda inchiesta avviata nell’ambito specifico, proiettandosi verso lo scenario meno favorevole per il club torinese. Di seguito le parole disul caso: «La seconda inchiesta della. Ritengo che i bianconeri rischino concretamente laB». Le indagini per la questione stipendi proseguiranno fino a fine marzo proprio quando è fissata, lunedì 27 presso il Tribunale di Torino, l’udienza preliminare delPrisma sui conti della. L'articolo ilNapolista.

