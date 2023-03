Galante: «Inter esperta, dimenticare l’andata! Dispiace per Gosens» (Di martedì 14 marzo 2023) Galante è all’Estadio do Dragao di Porto, dove fra pochi minuti andrà in scena il fondamentale ritorno degli ottavi di Champions League. L’ex difensore, nel prepartita di Inter TV, commenta la formazione scelta da Inzaghi (vedi articolo). IL COMMENTO – Fabio Galante valuta le formazioni di Porto-Inter: «Innanzitutto Dispiace per Robin Gosens, che secondo me stava dimostrando il suo valore. Detto ciò l’Inter sono sicuro che schiererà la miglior formazione, che ha giocato tantissime volte nelle ultime partite. È un’Inter esperta, che sicuramente tirerà fuori il meglio da questa partita di grande importanza. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una buonissima prova. Un po’ di esperienza europea ce l’ho e credo che, quando ci sono ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)è all’Estadio do Dragao di Porto, dove fra pochi minuti andrà in scena il fondamentale ritorno degli ottavi di Champions League. L’ex difensore, nel prepartita diTV, commenta la formazione scelta da Inzaghi (vedi articolo). IL COMMENTO – Fabiovaluta le formazioni di Porto-: «Innanzituttoper Robin, che secondo me stava dimostrando il suo valore. Detto ciò l’sono sicuro che schiererà la miglior formazione, che ha giocato tantissime volte nelle ultime partite. È un’, che sicuramente tirerà fuori il meglio da questa partita di grande importanza. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una buonissima prova. Un po’ di esperienza europea ce l’ho e credo che, quando ci sono ...

