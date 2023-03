Gal Gadot dimostra la sua conoscenza dell' italiano in un divertente video condiviso online

(Di martedì 14 marzo 2023) L'attrice Galhaun simpaticoin cui si mette alla prova con la nostra lingua e rivela cosa le viene in mente pensando all'Italia. Gal, per promuovere la sua nuova linea di Mac & Cheese, hato la suain un simpatico. L'attrice, in occasione del lancio di un nuovo prodotto, è stata infatti messa alla prova e ha dovuto elencare in soli 30 secondi tutto quello che le veniva in mente legato all'Italia. Gal, non appena è iniziata la sfida ha lasciato spazio a tutto quello che le è venuto in mente, passando così dal cibo alla moda, senza dimenticare alcuni riferimenti geografici. La star di Wonder Woman ha iniziato il suo elenco restando nel tema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ema_dscef : @Striscia @Gerry_Scotti @lamanzini1 @lamanzin1 sembra GAL gadot, ma più gnocca - ontherailaway : @Barbaramenteme @iannetts70 @mbx1900 Sì, due: Gal Gadot è molto bella, anche abbastanza brava, ma i film facevano p… - Simo_gp912 : @b4bybrat2001 Il mio da Gal Gadot in persona , qui e su ig - notmoose_13 : RT @lucifersavocado: Che spezzo ma poi mi immagino Gal Gadot che ha radunato tutte le persone famose che conosce tipo: DAJE RAGA FACCIAMO S… - g00ru_ : @signorina37H Dipende con chi passi gli anni sulla capsula per arrivarci… Gal Gadot andrebbe benissimo, nel mio caso -

In molti hanno già ipotizzato che i rumor siano legati a un possibile ritorno di, sperando che il suo personaggio non sia mai morto in Fast & Furious 6. Ovviamente, data la natura vaga ...Dopo la cancellazione del terzo film diretto da Patty Jenkins, sembra proprio chenon tornerà nei panni della supereroina della DC, lasciando spazio a un volto nuovo. L'attrice avrà un ...- Pubblicità - È stato confermato, attraverso un nuovo spot televisivo, che Wonder Woman , interpretata daapparirà nel nuovo film DC Shazam! Furia degli Dei . Mentre, come noto, un nuovo universo DC è in arrivo, il DCEU ha ancora alcuni film dalla sua che usciranno nel corso del 2023. Il primo ...

Gal Gadot dimostra la sua conoscenza dell'italiano in un divertente ... Movieplayer

L'attrice Gal Gadot ha condiviso un simpatico video in cui si mette alla prova con la nostra lingua e rivela cosa le viene in mente pensando all'Italia.Dopo il trailer che racconta in pratica tutto il film, l'ultimo spot televisivo di Shazam: Furia degli Dei include un grosso spoiler tratto probabilmente dal finale.