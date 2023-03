Gabriel Garko: «Una volta ho pensato di farla finita, ma non avrei mai il coraggio di farlo» (Di martedì 14 marzo 2023) «C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire». Così Gabriel Garko racconta a Francesca Fagnani, a Belve su Rai2, di essere stato vicino al suicidio. «La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato», racconta l’attore. Un’intervista intima e senza filtri dove parla di sé stesso, di come si percepisce e della sua carriera. Il suo grande pregio ritiene sia la generosità, mentre il difetto è che è un maniaco del controllo. Un uomo «timido, ironico nella vita di tutti giorni e serio sul set». Garko parla anche del suo coming out come ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) «C’è stata unain cui hodi, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma nonmai ildi. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire». Cosìracconta a Francesca Fagnani, a Belve su Rai2, di essere stato vicino al suicidio. «La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato», racconta l’attore. Un’intervista intima e senza filtri dove parla di sé stesso, di come si percepisce e della sua carriera. Il suo grande pregio ritiene sia la generosità, mentre il difetto è che è un maniaco del controllo. Un uomo «timido, ironico nella vita di tutti giorni e serio sul set».parla anche del suo coming out come ...

