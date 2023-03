Gabriel Garko si “confessa”: «C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita» (Di martedì 14 marzo 2023) «Ci sono stati dei momenti molto duri, molto faticosi. La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato». Lo racconta Gabriel Garko a “Belve” il programma condotto da Francesca Fagnani. «C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita. Ho avuto dei pensieri, perché non mi andava più di andare avanti. Ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire». Gabriel Garko e il sistema ares Un’intervista molto intima e senza filtri, in cui l’attore ha parlato del “sistema ares”, basato sull’omertà che avrebbe condizionato la vita degli artisti che gravitavano intorno al mondo del produttore Alberto Tarallo. E quando la Fagnani gli chiede chi è stato omertoso, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) «Ci sono stati dei momenti molto duri, molto faticosi. La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato». Lo raccontaa “Belve” il programma condotto da Francesca Fagnani. «C’èunain cui hodi. Ho avuto dei pensieri, perché non mi andava più di andare avanti. Ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire».e il sistema ares Un’intervista molto intima e senza filtri, in cui l’attore ha parlato del “sistema ares”, basato sull’omertà che avrebbe condizionato la vita degli artisti che gravitavano intorno al mondo del produttore Alberto Tarallo. E quando la Fagnani gli chiede chi è stato omertoso, ...

