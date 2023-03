Gabriel Garko, chi è il fidanzato e general manager Mattia Emme (Di martedì 14 marzo 2023) Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato, Mattia Emme, ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo con il quale sembra aver ritrovato l’amore. L’attore sarà tra gli ospiti della puntata di Belve, in onda dalle 21:30 su Raidue dove sarà intervistato dalla conduttrice Francesca Fagnani. Dopo il coming out arrivato nel 2020 durante l’intervento al Grande Fratello Vip, sulla vita sentimentale di Gabriel Garko si sono susseguiti diversi rumours e relazioni precedenti, come quella con il compagno Riccardo, legato all’ex concorrente di Ballando Con Le Stelle per undici anni. Sulle pagine dei giornali gossip è circolato anche il nome di Gabriele Rossi, conosciuto sul set de “L’Onore E Il Rispetto”, storia confermata da entrambi. La prima relazione vissuta alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 marzo 2023)ha un nuovo, ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo con il quale sembra aver ritrovato l’amore. L’attore sarà tra gli ospiti della puntata di Belve, in onda dalle 21:30 su Raidue dove sarà intervistato dalla conduttrice Francesca Fagnani. Dopo il coming out arrivato nel 2020 durante l’intervento al Grande Fratello Vip, sulla vita sentimentale disi sono susseguiti diversi rumours e relazioni precedenti, come quella con il compagno Riccardo, legato all’ex concorrente di Ballando Con Le Stelle per undici anni. Sulle pagine dei giornali gossip è circolato anche il nome die Rossi, conosciuto sul set de “L’Onore E Il Rispetto”, storia confermata da entrambi. La prima relazione vissuta alla ...

