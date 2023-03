Furti di auto e moto, due arresti nel Napoletano (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero gli autori di tre Furti di auto avvenuti nel giro di pochi giorni lo scorso mese di ottobre. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo e di una donna (dei quali non sono stati rese note le identità). I due sono accusati in concorso tra loro e, in una circostanza, con altra persona allo stato non ancora identificata, di tre Furti aggravati. Lo scorso 8, 11 e 14 ottobre le vittime si erano recate presso la stazione dei carabinieri di Vico Equense per denunciare il furto dei loro veicoli, che si trovavano parcheggiati lungo la pubblica via. Le indagini, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero gliri di trediavvenuti nel giro di pochi giorni lo scorso mese di ottobre. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare deglidomiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo e di una donna (dei quali non sono stati rese note le identità). I due sono accusati in concorso tra loro e, in una circostanza, con altra persona allo stato non ancora identificata, di treaggravati. Lo scorso 8, 11 e 14 ottobre le vittime si erano recate presso la stazione dei carabinieri di Vico Equense per denunciare il furto dei loro veicoli, che si trovavano parcheggiati lungo la pubblica via. Le indagini, ...

