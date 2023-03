Furore ideologico sulla festa del papà: una scuola cancella gli eventi in programma. L’ira dei genitori (Di martedì 14 marzo 2023) L’ossessione per la discriminazione produce l’ultima follia: una scuola di Viareggio ha cancellato la festa del papà dal suo calendario. Una ricorrenza tradizionale rinnegata – a detta della direttrice dell’istituto comprensivo di cui fa parte la scuola dell’infanzia Florinda – perché «cinque o sei genitori – ha spiegato – sono venuti a lamentarsi da me perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli, che non avevano il papà, venissero esclusi da quell’attività e venissero pertanto indirizzati da un’altra parte». La vicenda, che ha riferito in queste ore La Nazione, ha scatenato l’indignazione delle famiglie che non comprendono l’annullamento della festa del papà per le lamentele di pochi… Il Furore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) L’ossessione per la discriminazione produce l’ultima follia: unadi Viareggio hato ladeldal suo calendario. Una ricorrenza tradizionale rinnegata – a detta della direttrice dell’istituto comprensivo di cui fa parte ladell’infanzia Florinda – perché «cinque o sei– ha spiegato – sono venuti a lamentarsi da me perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli, che non avevano il, venissero esclusi da quell’attività e venissero pertanto indirizzati da un’altra parte». La vicenda, che ha riferito in queste ore La Nazione, ha scatenato l’indignazione delle famiglie che non comprendono l’annullamento delladelper le lamentele di pochi… Il...

