(Di martedì 14 marzo 2023) : immigrazione e business dell’accoglienza, martedì 14, nel nuovo appuntamento con “dal” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato al business dell’accoglienza: qualcuno specula sulla vita dei migranti? Con un lungo viaggio si racconteranno i giri di affaricriminalità organizzata, tra sfruttamentoprostituzione e traffico di droga, e di alcune cooperative finite sotto inchiesta in quanto avrebbero rubato soldi destinati ai rifugiati. Leggi anche: Naufragio migranti, Giorgia Meloni: “la mia coscienza è a posto” Nel corsoserata una pagina sul tema sicurezza nel nostro Paese, con un focus sulla piagalotta tra clan a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : A «Fuori dal Coro» le storie di due uomini con la Sla. Il referto: «I tempi suggeriscono una condizione di causa-ef… - ultimora_pol : ???? #Estonia - Nettamente fuori dal parlamento i filorussi di #EUPV, non raggiungono nemmeno il 2,5% @ultimora_pol - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - SSaponelli : RT @CPF02294951: Hanno detto sul fallimento di svb 'ha stato Putin!'?E già che ci siamo,Gesù l'ha crocefisso lui,non lo sapevate?Ci prendon… - 361_magazine : “Fuori dal Coro”, le anticipazioni della puntata di oggi 14 marzo -

... in chiave europea,commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, che ha parlato di "... Il Paese più coinvoltodai confini americani resta la Gran Bretagna, che però si è mossa ...Il festival escedalle sale, da quelle del Visionario eTeatro Nuovo Giovanni da Udine, è presente in molti negozi con vetrine a tema, incontra la gente nelle piazze e diventa, in ...Una volta resici conto del problema, come abbiamo reagito Con una legge che mettemercato la ... Pechino può sostenere nel lungo termine l'economia russa, provatapeso di sanzioni e dai ...

Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Chi ci guadagna". Migranti e soldi, una bomba Liberoquotidiano.it

Oggi, martedì 14 marzo, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato ...Non si era capito bene perchè, una volta incassato il cartellino rosso contro la Lazio per un contatto ruvido con l’avversaria, l’attaccante della Ternana Women, Deborah Salvatori Rinaldi, fosse finit ...