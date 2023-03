“Fuori, anche se già finalista”. GF Vip 7, il brutto gesto di Oriana a Nikita: l’hanno vista tutti (Di martedì 14 marzo 2023) GF Vip 7, Oriana e il gesto contro Nikita sotto accusa. Sono ore di grande tensione nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ormai manca davvero poco alla conclusione dei giochi e tutti i nodi sembrano arrivare al pettine. Gli scontri e il nervosismo aumentano, come dimostra quello che è successo dopo l’ultima puntata tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Tra quest’ultima e la modella venezuelana c’era stata un tregua durante la festa di compleanno, ma poi tutto è crollato. Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono scagliate contro Nikita Pelizon per un motivo: “Nikita ha nominato Giaele buttando Fuori un discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) GF Vip 7,e ilcontrosotto accusa. Sono ore di grande tensione nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ormai manca davvero poco alla conclusione dei giochi ei nodi sembrano arrivare al pettine. Gli scontri e il nervosismo aumentano, come dimostra quello che è successo dopo l’ultima puntata traMarzoli, Giaele De Donà ePelizon. Tra quest’ultima e la modella venezuelana c’era stata un tregua durante la festa di compleanno, ma poi tutto è crollato.Marzoli e Giaele De Donà si sono scagliate controPelizon per un motivo: “ha nominato Giaele buttandoun discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva ...

