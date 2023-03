(Di martedì 14 marzo 2023) Il, avversario della Juventus giovedì nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, ha deciso di prolungare ilall’allenatoree al suo staff. Streich è alla guida della squadra dal dicembre del 2011 ed è arrivato a 430 partite in tutte le competizioni da guida della società tedesca. “È bello che ci piace ancora entrare in ufficio ogni giorno e avere un rapporto aperto e onesto. La vita qui è davvero speciale e sono contento di poter continuare a lavorare per questo club insieme ai miei colleghi allenatori”, ha commentato. “Siamo lieti di continuare a lavorare con il nostro attuale team di allenatori”, ha dichiarato il direttore sportivo Jochen Saier. “Streich ei suoi colleghi lavorano duramente ogni giorno e danno il massimo per garantire lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Friburgo, prolungato il contratto dell’allenatore Christian #Steich -

Christian Streich ed il suo staff hannoil contratto con il. Non si conoscono i dettagli dell'accordo, in quanto la società non li ha resi noti. Streich guida i tedeschi dal 2011 ed ha guidato la società in 430 partite ......di Kombouaré aveva chiuso il gruppo G di Europa League al secondo posto alle spalle del...prima in area per Cuadrado che tenta il colpo in acrobazia senza impattare sul pallone 25'...... ha messo in atto un illecito disciplinare ripetuto edi cui nessuno nella società ... - Schalke 04 3 - 0 15:30 Wolfsburg -6 - 0 15:30 VfL Bochum - Hertha Berlino 3 - 1 15:30 ...

Friburgo, prolungato il contratto dell'allenatore Christian Steich SPORTFACE.IT

Christian Streich ed il suo staff hanno prolungato il contratto con il Friburgo. Non si conoscono i dettagli dell'accordo, in quanto la società non li ha resi noti. Streich guida i tedeschi dal 2011 ...Christian Streich ed il suo staff hanno prolungato il contratto con il Friburgo. Non si conoscono i dettagli dell’accordo, in quanto la società non li ha resi noti. Streich guida i tedeschi dal 2011 e ...