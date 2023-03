Friburgo-Juventus (Europa League, 16-3-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 marzo 2023) Per la Juve la vigilia della sfida contro il Friburgo era stata agitata dall’esclusione di Pogba per motivi disciplinari e la gara allo Stadium ha riservato ulteriori difficoltà con il momento negativo di Vlahovic e l’infortunio a Chiesa a svuotare un reparto offensivo che in campionato deve fare anche a meno di Kean. E’ stato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 marzo 2023) Per la Juve la vigilia della sfida contro ilera stata agitata dall’esclusione di Pogba per motivi disciplinari e la gara allo Stadium ha riservato ulteriori difficoltà con il momento negativo di Vlahovic e l’infortunio a Chiesa a svuotare un reparto offensivo che in campionato deve fare anche a meno di Kean. E’ stato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - GiovaAlbanese : #Bremer ha avuto un fastidio al tendine rotuleo: al momento non preoccupa. #Bonucci ha subito un colpo al perone su… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus, l'attacco bianconero:oggi test decisivo per Chiesa in visita del Friburgo.Milik ci sarà contro l'I… - infobetting : Friburgo-Juventus (Europa League, 16-3-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici - Robi23771437 : RT @Boboj29: Giovedi 16/03 h 18,45 Friburgo-Juventus Domenica 19/03 h 20,45 Inter-Juventus Al momento non c'e' nulla di strano,ma sono sicu… -