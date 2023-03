Frattaminore, operaio morto sul lavoro schiacciato da una trave, aveva 50 anni (Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia sul lavoro a Frattaminore, nel Napoletano. Un operaio di 50 anni, Luigi Monti, è rimasto schiacciato da una trave di ferro mentre stava eseguendo alcune saldature. Sul luogo del decesso sono intervenuti i Carabinieri della sezione di Caivano. Frattaminore operaio morto sul lavoro, sul luogo dell’incidente indagano i Carabinieri Ennesima morte sul lavoro. Questa ... <strong></strong> TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia sul, nel Napoletano. Undi 50, Luigi Monti, è rimastoda unadi ferro mentre stava eseguendo alcune saldature. Sul luogo del decesso sono intervenuti i Carabinieri della sezione di Caivano.sul, sul luogo dell’incidente indagano i Carabinieri Ennesima morte sul. Questa ... TAG24.

