Frattaminore, morto schiacciato da una trave: forse asse bloccata non correttamente (Di martedì 14 marzo 2023) Avrebbe compiuto tra poche settimane 53 anni Luigi Monti, l'operaio morto ieri mattina schiacciato da una trave in ferro sulla quale stava lavorando in via Spagnuolo, a Frattaminore. Fratta, morto schiacciato da una trave: forse asse saldata non correttamente Padre di sei figli, era dipendente della "C.M.O Company" di Napoli, società che svolge in subappalto

