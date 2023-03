Frank Matano sul futuro di LOL: “Non lo vedremo più” (Di martedì 14 marzo 2023) La terza edizione di LOL – Chi ride è fuori è attualmente in corso. Al momento, seppur con qualche critica, l’opinione del pubblico sembra buona. Si tratta di un format leggero e divertente che, in un modo o nell’altro, riesce sempre a strappare qualche risata grazie ai protagonisti. In una recente intervista per TvBlog, Frank Matano, che insieme a Fedez si occupa della conduzione, ha parlato di ciò che avrà in serbo il futuro per questo programma. Stando alle sue parole, non c’è pericolo che i fan si stanchino perché, sicuramente, i dirigenti di Prime Video si sapranno fermare al momento giusto. È convinto che appaia come un esperimento sociale dove la comicità può ritrovare il suo lato più autentico. Quelli di Amazon Prime Video sono bravi quando avrà stancato non lo vedremo più. Lo farei a vita, trovo che sia un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) La terza edizione di LOL – Chi ride è fuori è attualmente in corso. Al momento, seppur con qualche critica, l’opinione del pubblico sembra buona. Si tratta di un format leggero e divertente che, in un modo o nell’altro, riesce sempre a strappare qualche risata grazie ai protagonisti. In una recente intervista per TvBlog,, che insieme a Fedez si occupa della conduzione, ha parlato di ciò che avrà in serbo ilper questo programma. Stando alle sue parole, non c’è pericolo che i fan si stanchino perché, sicuramente, i dirigenti di Prime Video si sapranno fermare al momento giusto. È convinto che appaia come un esperimento sociale dove la comicità può ritrovare il suo lato più autentico. Quelli di Amazon Prime Video sono bravi quando avrà stancato non lopiù. Lo farei a vita, trovo che sia un ...

