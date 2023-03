Francia, caos rifiuti a Parigi: oltre 5mila tonnellate di immondizia nelle strade (Di martedì 14 marzo 2023) Tre inceneritori alle porte della capitale, Ivry - sur - Seine, Issy - les - Moulineaux e Saint - Ouen, resteranno fermi almeno fino a mercoledì. 'Quello che farà cessare lo sciopero, è che Macron ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) Tre inceneritori alle porte della capitale, Ivry - sur - Seine, Issy - les - Moulineaux e Saint - Ouen, resteranno fermi almeno fino a mercoledì. 'Quello che farà cessare lo sciopero, è che Macron ...

